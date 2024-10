SEDHIOU-campagne octobre rose contre le cancer chez les femmes : 420 dépistés, diverses biopsies décelées. La LISCA et DP World sur le front !

Après une session de formation, la veille, des sages-femmes d’état en techniques de dépistage des lésions précancéreuses du col et de leur traitement, la journée de ce 17 octobre a été consacrée à la pratique directe avec au compteur près de 500 femmes dépistées. La Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) qui porte l’initiative se réjouit de la mobilisation. Revenant sur le bilan provisoire de cette journée, Dr Fatma Guenoune, la présidente de la LISCA, informe que « 420 femmes ont été dépistées. Il y a eu des lésions même si nous n’avons pas encore procédé au comptage des cas » explique-t-elle, précisant que le dépistage se poursuivait au moment de notre passage. Et d’ajouter « pour les tumeurs mammaires, il y’a eu 25 cas qui ont bénéficié d’une mammographie et des tumeurs bénignes qui ont bénéficié d’une échographie mammaire. En ce qui concerne les lésions précancéreuses du col de l’utérus, il y’a eu des traitements. Nous avons également reçu des suspicions de cancer du col et nous avons fait des biopsies », dit-elle.



La prise en charge très attendue !



Un schéma de prise en charge est déjà défini pour d’éventuels cas confirmés « à chaque fois que nous organisons des dépistages, nous accompagnons les femmes. Il ne s’agit point de venir les dépister et de les laisser à elles-mêmes. C’est de faire le diagnostic dans un premier temps et puis le traitement. Les biopsies du col et du sein sont acheminées à Dakar et permettront de faire le suivi », rassure la présidente de la LISCA. Bintou, une des bénéficiaires de ces prestations, a exprimé toute sa délivrance d’avoir été dépistée négative non sans exhorter ses pairs à en faire.



Le partenariat de la LISCA avec la DP World a beaucoup facilité cette campagne et contribue à réduire l’incidence du cancer chez les femmes. « Nous voulons réduire l’incidence du cancer au Sénégal. C’est parce que nous savons que beaucoup de femmes arrivent dans les structures de santé à un stade très avancé. Mais quand on va les retrouver dans les localités les plus reculées du Sénégal avec la formation des sages-femmes, nous leur donnons plus de chance d’une prise en charge précoce », a fait observer Mme Cissé Mame Yacine Diop, la responsable du développement durable de la DP World.



Vigilance accrue contre les facteurs favorisants



Et Dr Fatma Guenoune, la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, de prodiguer quelques conseils pratiques : « à partir de 40 ans, toute femme doit pouvoir faire une mammographie de dépistage tous les deux ans. Aux jeunes filles d’apprendre à faire l’auto-examen des seins. C’est aussi éviter de la mauvaise alimentation, la boisson alcoolisée, de la viande rouge, tout ce qui est graisse, trop de sucre, trop de sel, la consommation du tabac aussi. En revanche, il faut privilégier la pratique du sport pour se maintenir en bonne santé. Et c’est tant mieux pour les femmes de Sédhiou qui bougent beaucoup et cela fait du sport implicite », a-t-elle conclu.

SudQuotidien

