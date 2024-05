SENEGAL - Medias : Le journaliste Abdou Diaw lance officiellement son magazine ‘’Le marché’’

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2024 à 06:09 | | 0 commentaire(s)|

« Nous évoluons dans un contexte où l’information économique et financière occupe une place centrale dans le fonctionnement des marchés, des entreprises mais aussi des gouvernements », a souligné le promoteur de ‘’Le marché’’.



Abdou Diaw a ajouté que dans les marchés financiers, l’information économique et financière est une denrée extrêmement importante. « C’est même une arme redoutable dans la mesure où elle constitue un élément essentiel dans la prise de décision des acteurs », a-t-il dit.



A l’en croire, les investisseurs accordent une attention particulière à une presse économique et financière fiable, qui peut aider à prendre des décisions en matière de transactions (…).



Pour Dr Diaw qui est également diplômé en économie, une compréhension précise de la situation économique -qui est essentielle pour formuler des politiques publiques efficaces- passe par une presse économique et financière dynamique.



C’est sous ce rapport, a-t-il expliqué, qu’il a essayé, avec son équipe, de mettre en place le magazine ‘’Le marché’’ et le site d’informations www.lemarché.finance, avec une présence aussi sur les différents réseaux sociaux.



Il a dit espérer que ces supports contribueront « modestement » à relever le débat économique au Sénégal et à renforcer sa présence dans le traitement des questions économiques dans les médias.



A l’en croire, « notre presse économique et financière a encore du chemin à faire, si l’on se compare aux pays anglophones où l’information financière semble plus dynamique ».



Il a tout de même relevé qu’au Sénégal, « le terrain est loin d’être un désert ». En effet, il a indiqué que des professionnels dont il salue le courage et la ténacité se sont lancés dans la presse économique.



Il a cité des titres comme Le journal de l’économie du doyen Bira Guèye, Reussir Business de feu Baye Dame Wade, Performances, Les pages eco du Nouvel horizon, Lejecos de Ismaila Ba et Financial Afrik de Adama Wade.



Bassirou MBAYE





Source : Le journaliste Abdou Diaw a officiellement lancé samedi, 25 mai 2024, son magazine spécialisé sur les questions économique et financier. Il ambitionne ainsi, avec son mensuel ”Le Marche” accompagné du site d’information ‘’lemarché.finance’’, « contribuer à la promotion de l’info économique et financière ».Source : https://www.lejecos.com/SENEGAL-Medias-Le-journali...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook