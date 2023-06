SENEGAL-POLITIQUE-JUSTICE-REACTIONS / Emeutes : Sadio Mané regrette « trop de sang coulé » et appelle à un retour à la paix L’international sénégalais de football, Sadio Mané a invité, jeudi, « les parties prenantes de la nation sénégalaise à « unir immédiatement leurs efforts pour faire revenir la paix » dans le pays.



Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2023 à 04:00 | | 0 commentaire(s)|

« Trop de sang a déjà coulé depuis deux ans. Attention, nous devons preserver notre jeunesse, c’est notre première richesse », a réagi le joueur du Bayern Munich (élite allemande) sur son compte Instagram.



« J’aime le Sénégal », a déclaré l’ailier des Lions qui a illustré son message avec une photo des couleurs nationales.



D’autres footballeurs sénégalais, comme Famara Diédhiou d’Alanyaspor (Turquie) et Mamadou Lamine Guèye de Metz (Ligue 2 française) ont déploré la situation et en appellent à la « sérénité, la paix et au calme. »



De violentes manifestations ont eu lieu dans plusieurs quartiers et villes sénégalaises pour protester contre la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko.



Le leader des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), a été condamné jeudi à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ».



Au Total neuf personnes ont été tuées entre Dakar et Ziguinchor (sud) ville dont l’opposant est le maire.





( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook