SIDI de Paris : Septafrique lance un salon dédié aux diasporas africaines et acteurs de l’investissement Le Président Directeur Général de Septafrique Groupe, M. Mouhamed Fall Al Amine a fait le point sur les préparatifs de la première édition du Salon de l’Investissement et du Développement de l’Immobilier (SIDI) qui se tiendra le 11 décembre 2021 à Paris. En conférence de presse, ce mercredi, 24 novembre, il est revenu sur la mise en place de cet événement qui se veut être un cadre d’échange unique entre les diasporas africaines et les acteurs de l’investissement productif et de l’immobilier en Afrique.



Selon M. Fall, les participants au SIDI 2021 se pencheront sur l’impact que peuvent avoir les flux financiers des diasporas africaines dans le développement économique et social du continent mais aussi sur les différents mécanismes innovants et avant-gardistes, basés sur la Fintech qui permettent de mieux orienter ces flux dans des investissements productifs sûrs pour un développement de l’immobilier au Sénégal et en Afrique.



Pour rappel, le réseau SeptAfrique Business, déjà présent dans plusieurs pays africains, va aussi s’élargir au-delà du continent africain avec l’ouverture de ses bureaux à Paris, dédiés exclusivement à la diaspora africaine et aux partenaires européens soucieux de l’émergence économique et sociale de notre cher continent et souhaitant y participer.



Depuis sa création en avril 2020, SeptAfrique se positionne comme leader dans l’organisation d’événements d’envergure internationale réunissant des acteurs issus du secteur privé et public pour réfléchir sur les questions du développement de l’Afrique et la lutte contre les fractures sociales et économiques.



SeptAfrique Business réunit des milliers d’entrepreneurs, d’intellectuels, d’universitaires, d’acteurs de la société civile et de décideurs publics mus par le désir d’apporter du changement et d’amorcer l’émergence définitive du continent.



