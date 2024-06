SODAV : El H. Mansour Jacques Sagna, alias Lordalajiman, exprime sa profonde reconnaissance

« Chers membres associés de la SODAV,



En ma qualité d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la SODAV depuis sa fondation en 2013, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance pour la confiance dont j'ai bénéficié de la part de l'assemblée générale, en me désignant pour représenter les auteurs de musique au sein de notre société de gestion collective.



Après avoir contribué de manière stratégique au succès de notre organisation durant plusieurs années, j'ai énormément appris de mes collègues administrateurs et de la direction générale. Je tiens à souligner une fois de plus, mon admiration pour votre expertise, votre dévouement et votre loyauté, des qualités essentielles pour la SODAV.



A l'approche de la fin de mon mandat, jeudi 27 juin 2024, je cède ma place à de nouveaux administrateurs.



Je les encourage vivement à partager leur vision et leur énergie pour le bien commun. Poursuivons notre chemin ensemble, en créant, innovant, collaborant, pour le bénéfice de tous et surtout, en favorisant un dialogue constant, succès d’une coopération fraternelle, pour relever ensemble les défis à venir, notamment en ce qui concerne la copie privée et le statut de l'artiste.



Je tiens à remercier sincèrement toute la communauté artistique, de m’avoir permis de servir mon pays à travers la gestion collective.



Votre soutien et votre collaboration ont été essentiels pour notre mission commune.



Je souhaite à tous les membres du conseil d'administration de la SODAV, ainsi qu'à tous les membres associés de la SODAV, une mission fructueuse et couronnée de succès.



Cordialement, »











EL H. Mansour Jacques Sagna

Alias Lordalajiman



Membre associé de la SODAV

Auteur de musique