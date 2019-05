SOS Pétroles / La Sénégalaise des Travaux : Le tribunal ordonne une expertise pour l'évaluation des obligations contractuelles

L'affaire numéro 1831/2019 opposant la société SOS Pétroles et La Sénégalaise des Travaux SARL a été soulevée ce lundi 20 mai 2019 devant le tribunal du Commerce hors-classe de Dakar. Statuant publiquement, contradictoirement en référé et en premier ressort, le juge Alioune Ndiaye a ordonné une expertise pour faire l’évaluation du niveau de prestation par chaque partie de ses obligations contractuelles. A cet effet, il a désigné M. Cheikh Latyr Diack, expert immobilier 5 boulevard sur Point E BP : 45 840 Dakar-Fann 77 644 56 03, 77644 56 04, 33 824 40 44. Ce dernier a un délai d'un mois pour déposer son rapport. Toujours conformément au jugement, la société SOS Pétroles, assistée par Mes François Sarr et Associés supportera les frais d'expertise.