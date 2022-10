Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « SOUL OF KING »: Le premier jeu vidéo de type Moba édité et réalisé en Afrique ! Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Octobre 2022 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Suite à une importante levée de fonds de près d’un demi-milliard de FCfa,la Start Up Africaine ADIGA Group SAS (Africa Digital Game), basée à Dakar, au Sénégal, vient de réaliser la conception de la version « ALPHA » du tout premier jeu vidéo, purement africain, de type MOBA intitulé « SOUL OF KING » (l’Esprit des Rois). Sa version bêta, quant à elle, mobilisera 5 millions d’euros, soit plus de 3,2 milliards de FCfa.



La Start-up ADIGA Group, éditeur de jeu vidéo, réalise ainsi le premier MOBA Panafricain (« SOUL OF KING »). MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), traduit en français, signifiant Arène de Bataille Multi-joueurs en ligne. Cette innovation majeure panafricaine, lui confère une place de leadership dans le domaine de la stratégie numérique et la positionne, de fait, comme catalyseur de l’accélération de l’Economie Créative en Afrique.



« SOUL OF KING », créé et développé par la Start Up ADIGA Group SAS, déjà valorisé à 5 millions d’euros, apportera une nouvelle approche à l’industrie du numérique, par une innovation différenciante sur le marché international du jeu vidéo, qui pesait plus de $192,7 Milliards en 2021, dont 1,8%, soit plus de 732 Milliards FCfa, représentait la part de l’Afrique durant la même période.



« SOUL OF KING »,l’Esprit des Rois, permettra à la jeunesse africaine de se réconcilier avec la richesse de son histoire et de sa culture. C’est également, là, une grande opportunité pour les politiques publiques africaines, puisqu’il représente un levier de croissance non négligeable, dans le cadre de la transformation digitale du continent.



L’Esprit des Rois, « SOUL OF KING », en toute nouvelle vision pour l’Afrique, participera à l'essor de cette industrie créative d'envergure mondiale, car étant un vivier de créations, de valeurs et d’emplois pour sa jeunesse.











