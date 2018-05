Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici SOULEYMANE MBALLO, un jeune crack aveugle, raconté par son ex-directeur d'école Rédigé par leral.net le Samedi 5 Mai 2018 à 17:36 | | 0 commentaire(s)| Thiès, 5 mai (APS) - Le directeur de l’Institut national de formation et d’éducation des jeunes aveugles (INEFJA) de Thiès (ouest) a raconté à l’APS l’histoire du jeune Souleymane Mballo, un brillant élève aveugle venu d’un lointain village de la frontière sénégalo-guinéenne, pour s’inscrire dans cet établissement destinés aux élèves visuellement déficients.

Selon Moussa Ndior, le garçon a persuadé sa mère de vendre un bien précieux de la famille, une chèvre, pour les frais du voyage. ‘’Il y a un élève qui nous vient d’un village situé près de la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Sa mère a vendu sa chèvre pour qu’il puisse venir s’inscrire à l’INEFJA’’, a expliqué M. Ndior dans un entretien avec l’APS.

Informé par un élève de l’existence d’une école pour aveugles à Thiès, Souleymane Mballo en parle à son père, qui l’a vite démenti : ‘’Ce n’est pas vrai, on n’a jamais vu un aveugle étudier.’’

Le garçon s’en ouvre alors à sa mère, qui partage l’idée de l’élève de rejoindre l’INEFJA, vend sa chèvre pour la réussite du projet et fait accompagner Souleymane Mballo par quelqu’un.

‘’Il s’est inscrit avec ses propres moyens. J’ai dit aux gens qu’on va inscrire cet élève en priorité, malgré l’existence d’une commission ad hoc chargée des inscriptions. Et aujourd’hui, il rafle les prix au collège Amadou-Coly-Diop’’, se réjouit Moussa Ndior.

Selon lui, Souleymane Mballo, inscrit en classe de seconde cette année, a été premier élève en mathématiques, en 2017. ‘’Il est excellent, surdoué. Même les élèves n’en reviennent pas quand on parle de ses performances scolaires. Ils ne peuvent pas comprendre qu’un aveugle puisse arriver toujours devant eux’’, explique M. Ndior.

Selon lui, l’élève a impressionné les participants, y compris le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, de la dernière ‘’Fête de l’excellence’’, une cérémonie de remise de distinctions aux meilleurs élèves de l’INEFJA, en raflant les premiers prix.

‘’Mais Souleymane Mballo n’est pas le seul crack sorti de l’INEFJA. Ces gosses me surprennent de jour en jour’’, affirme Moussa Ndior, plein d’admiration. Un autre élève de l’INEFJA, Daouda Mbaye, aujourd’hui au lycée Malick-Sy de Thiès, est sorti premier de son centre d’examen, au collège d’enseignement moyen Mamadou-Diaw, en 2015, rappelle-t-il.











ADI/ESF





Accueil Envoyer à un ami Partager