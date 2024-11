SPS – Société de Plomberie du Sénégal "La Petite Côte : La plomberie de qualité enfin accessible localement" Les habitants de la Petite Côte n’ont plus à se déplacer jusqu’à Dakar, pour trouver des équipements de plomberie fiables et durables. Une entreprise locale s’est imposée comme un acteur majeur dans le secteur, répondant aux attentes des professionnels et des particuliers.



Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024 à 15:28 | | 0 commentaire(s)|

Une offre adaptée aux besoins locaux

Depuis son arrivée, SPS – Société de Plomberie du Sénégal, spécialisée dans les tuyauteries, robinetterie, sanitaires et équipements de jardinage, a changé la donne. Cette filiale de CCS a su répondre à une demande croissante d’équipements de qualité, dans une région en plein essor.



Ce développement a permis de réduire les contraintes logistiques pour de nombreux plombiers qui devaient, jusque-là, parcourir des kilomètres pour se fournir en matériel à Dakar. Les produits disponibles sur place sont reconnus pour leur durabilité et leur adaptabilité aux conditions locales.



Des témoignages qui illustrent la satisfaction

Les artisans de la région saluent cette initiative. Boubacar Ndiaye, un plombier établi à Mbour depuis 10 ans, partage son expérience : " Travailler avec du matériel solide, c’est garantir la satisfaction des clients. Depuis que SPS est installé, je perds moins de temps en déplacements et je gagne en fiabilité sur mes chantiers ".



À Somone, Fatoumata Sow, une rare femme dans le métier, souligne l’importance d’avoir des équipements fiables :

" Le matériel de qualité n’est pas un luxe, mais une nécessité. Avoir accès à ces produits sans aller jusqu’à Dakar, m’aide à rester compétitive tout en garantissant un travail bien fait. Le Gérant Karim est très disponible ".



De son côté, El Hadji Diop, un plombier indépendant à Saly, met en avant le rôle du gérant de l’entreprise :

" Son expertise et son écoute font la différence. Il comprend nos besoins, ce qui nous permet de travailler avec confiance ".



Une amélioration des conditions de travail

Avec l’implantation de SPS sur la Petite Côte, les plombiers et artisans locaux disposent désormais d’une ressource fiable et accessible. Cette initiative contribue non seulement à l’amélioration de leurs conditions de travail, mais également à une meilleure satisfaction des particuliers, qui bénéficient de services plus rapides et mieux équipés.



En investissant dans la qualité et la proximité, SPS participe au dynamisme économique de la région et facilite l’accès à des équipements durables et adaptés. Une avancée appréciable pour tous ceux qui construisent et rénovent sur la Petite Côte.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook