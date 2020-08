Sa Série « L’Or de Ninki Nanka » annoncée pour le 31 Aout prochain : Marodi Tv, marque son territoire audiovisuel dans la Cour des Grands…

Avec ses principaux acteurs comme Keïsha Khadiaja Dème, Philipe Coly, Jean Paul Dalmeda, Ba Amidou, A F Khalil, sans oublier Rokhaya et Abdoulaye Ndiaye, Moussa Sow, Cesar Sow et Adja Astou Cissé, la Série « L’Or de Ninki Nanka » est annoncée pour le 31 Aout prochain



Issue d’un partenariat entre A+Canal, et YouTube Marodi, cette nouvelle série télévisée 100% en français, va surement ravir plus d’un.



En attendant le 31 Aout sur Marodi Tv pour son premier épisode, ses abonnés doivent certainement trépigner d’impatience.