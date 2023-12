Sa candidature invalidée : les remerciements de Mary Teuw Niane sur X

Notre candidature a été invalidée en raison de plus de vingt huit mille parrains non reconnus.



J'exprime mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés durant huit mois pour l'aboutissement de notre entreprise de transformation nationale.



Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu nous donner leur parrainage.



Maa ngi santa Yalla

Miini yetta Allah

Je rends grâce à Dieu