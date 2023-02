Sa diffusion suspendue : Wal Fadjri répond à au CNRA et annonce une manifestation Sénégalaises, Sénégalais, vous êtes des millions de citoyens à ne plus avoir accès aux programmes de WALFTV. Depuis ce vendredi 10 février 2023, en effet, Babacar Diagne et son Conseil de régulation de l’audiovisuel (CNRA) ont procédé à la suspension de leur diffusion. Et, comme à l’accoutumée, c’est après avoir commis la forfaiture, qu’ils expliquent ce qu’ils considèrent comme étant sa teneur. Communiqué .

Selon Babacar Diagne et son CNRA, « (…) WALF TV a versé, ce 10 février 2023, dans une couverture irresponsable des manifestations à Mbacké en diffusant en boucle des images de violences exposant des adolescents, accompagnées de propos dangereux, y compris de la part des reporters, en violation totale de la réglementation ».



Et leur communiqué d’ajouter : « en cas de violations graves des lois, règlements, cahiers des charges et conventions régissant la communication audiovisuelle, constatées lors de la diffusion d’un programme, le président de l’Organe de régulation peut, sans préjudice des sanctions ci-dessus et sans prononcer une mise en demeure ou un avertissement, prendre l’une des mesures conservatoires suivantes : l’arrêt immédiat de la diffusion de l’émission ; l’interdiction de la rediffusion de l’émission ; la suspension provisoire de l’émission ».



Sénégalaises, Sénégalaisn comme vous pouvez le constater, Babacar Diagne a brandi des arguments fallacieux, pour abuser d’un pouvoir qui ne lui permet pas d’aller au-delà de ce que la loi lui permet. En procédant à la suspension de la diffusion des programmes de WALF TV pour 7 jours, l’ancien Directeur général de la RTS est dans la récidive, pour avoir commis la même forfaiture en mars 2021.



Face à cet acharnement que WALFTV est la seule télévision à subir au Sénégal, le Groupe Wal Fadjri se tient prêt à réagir à la mesure de l’outrage que constitue remplacer les fréquences de la « voix des sans voix » par celles de la RTS.



Ainsi, le Groupe Wal Fadjri entend dès demain, lundi 13 février 2023, déposer deux recours pour l’annulation de cette mesure illégale et pour la levée immédiate de cette suspension délictuelle. Toujours sur le plan judiciaire, le Groupe Wal Fadjri va déposer deux plaintes. Une contre Babacar Diagne pour abus de pouvoir et une autre contre tous ces énergumènes qui appellent à attenter contre Wal Fadjri, qui a d’ores et déjà pris ses dispositions pour renforcer la sécurité de son personnel et de ses locaux.



En outre, le Groupe Wal Fadjri récuse Babacar Diagne, totalement dépassé par l’évolution du monde qui ne cautionne plus les forfaitures dont il se montre maitre dans l’art d’exécuter. A 71 ans révolus, l’ancien Directeur de la RTS a dépassé l’âge de prévaloir ses droits à une pension de retraire et le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a besoin d’être réformé, afin de le conformer aux exigences démocratiques, aux antipodes de ses pratiques surannées.



Ainsi, dans le cadre d’un VSD (vendredi, samedi et dimanche) de contestation, le Groupe Wal Fadjri a décidé d’organiser un Sit-in ce vendredi 17 février 2023, à 15 heures, devant ses locaux. Le lendemain, samedi 18 février, un autre Sit-in sera organisé à partir de 10 heures devant les locaux du CNRA, pour appeler à la démission de Babacar Diagne. Le dimanche 19 février, le Groupe Wal Fadjri va tenir un grand rassemblement à la place de l’Indépendance, pour dénoncer le recul de la démocratie au Sénégal, exacerbée par une liberté de la presse totalement bafouée.



Le Groupe Wal Fadjri appelle tous les fidèles téléspectateurs de WALFTV, privés de leur droit à l’information, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de Justice, à se mobiliser pour l’accompagner dans ce « VSD de contestation », pour que l’Etat de droit soit une réalité au Sénégal.





