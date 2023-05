Sa maison attaquée: Doudou Kâ accuse Ousmane Sonko

Quatre personnes ont été arrêtées, hier mardi à Ziguinchor. Elles sont suspectées d’avoir tenté de mettre le feu à la résidence du ministre des Transports aériens, Doudou Kâ. Sur Twitter, l’ancien Directeur général de l’AIBD a réagi à la tentative d’agression. Il a condamné cette attaque.



" Ces actes de violence gratuite sont inacceptables et indéfendables en démocratie et dans un État de droit. Ils constituent des atteintes graves à la paix sociale ’’, a-t-il dénoncé. Il considère que rien ne peut justifier ni expliquer le recours à la violence et à l’intimidation dans le débat public. Quoi qu’il en soit, lui ne compte pas s’en tenir à des dénonciations et condamnations.



Il a annoncé que ‘’ des suites judiciaires seront données pour punir les auteurs et commanditaires de tels crimes’ ’. Il est convaincu que les auteurs seront identifiés et traduits devant les tribunaux. En revanche, il semble avoir déjà le regard tourné vers quelqu’un. ‘’ Chacun doit prendre ses responsabilités. le déchaînement verbal dans le débat public, prôné par le Pastef et son leader Ousmane Sonko et basé sur la haine et la manipulation, est aujourd’hui un permis de passage à la violence et peut précipiter des affrontements dont personne ne peut mesurer les conséquences. La République fera face aux promoteurs de la terreur, qui veulent saper la paix et la cohésion nationale ’’, prévient Doudou Kâ, rapporte "Rewmi".