Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sa tenue jugée choquante lors d’une récente soirée : And Samm Jikko Yi en croisade contre la rappeuse D. Freezy Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2024 à 16:57 | | 0 commentaire(s)| Le collectif And Samm Jikko Yi refait surface. Cette fois-ci, il ne combat pas l’homosexualité, mais la tenue extravagante portée par une jeune rappeuse, une certaine Elisa Marie Audrey Diatta, alias D. Freezy, lors d'une soirée organisée en partenariat avec la RTS, dans le cadre de la Fête de la Musique, au terrain ACAPES sis aux Parcelles assainies.

Selon l’information relayée par le quotidien « L’As », la commission Femmes de l’organisation religieuse, a d’ailleurs saisi la haute autorité sur ces faits, qu’elle juge comme " particulièrement graves ".



Pour la commission féminine de And Samm Jikko Yi, " cette tenue a choqué le monde, avec un spectacle d'exhibitionnisme digne d'un film pornographique, auquel elle s'est livrée, presque nue, avec la complicité vulgaire de notre télévision nationale qui, jamais auparavant, ne s'est à ce point compromise dans la bassesse des mœurs ".



Et And Samm Jikko Yi estime dans la foulée, " que cette atteinte poignante à nos mœurs, à la morale, n'est pas digne et n'est pas sénégalaise. C'est aussi, note-t-il, une agression de nos valeurs intrinsèques, que notre nation de civisme et de retenue ne mérite pas ".



Le journal rajoute que " pour ces délits d'une rare gravité, il (And Samm Jikko Yi) exhorte enfin à sévir, pour éviter que la population, outrée, n'essaie de régler ses comptes à sa manière, car de partout, nous parviennent des interpellations menaçantes et des protestations, que seule notre décision de vous saisir, ont quelque peu calmées ".





Accueil Envoyer à un ami Partager