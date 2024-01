Sa voisine refuse ses avances, il lui assène plusieurs coups de couteau

B. Diallo a été condamné à deux (2) ans de prison dont six (6) mois ferme pour coups et blessures volontaires. Il doit en plus payer à la partie civile la somme de 500 000 F CFA en guise de réparation.



D’après Les Échos, il lui est reproché d’avoir asséné plusieurs coups de couteau à sa voisine, M. Diallo, lit-on dans Seneweb.



Traduit hier vendredi devant la barre du tribunal des flagrants délits, le prévenu a reconnu s’être battu avec la victime. Mais, il a déclaré que cette dernière et les membres de sa famille lui ont interdit l’accès des toilettes. « Le jour des faits, j’avais un besoin pressant d’uriner, et nos toilettes étaient occupées. Sa mère, son frère et elle m’ont attaqué et déchiré mes habits. Ma colère m’a poussé à me bagarrer avec elle », conteste-t-il.



Selon le journal, la victime a donné une autre version des faits, expliquant que B. Diallo l’a draguée mais elle a repoussé ses avances. Furieux, le prévenu l’a surprise en train de faire ses ablutions pour s’acharner sur elle et lui infliger plusieurs coups de couteau sur différentes parties du corps, souligne l’accusation.



Évacuée à l’hôpital, M. Diallo, atteinte à l’avant-bras et au dos, s’est faite poser 25 points de suture avant de bénéficier d’un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail (Itt) de vingt (20) jours.



Au regard des faits graves qu’il a commis, le prévenu aurait dû comparaître devant la chambre criminelle, l’a sermonné le juge. B. Diallo doit remercier le Procureur qui l’a inculpé dans cette affaire, souligne la source.