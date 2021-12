Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sabordage en vue de la SAR: Le mouvement Leral Askan wi interpelle le Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021 à 18:37 | | 0 commentaire(s)| La bataille pour le contrôle de Locafrique risque de causer de graves perturbations dans l’approvisionnement du pays en hydrocarbures et partant, de causer une paralysie du secteur de l’électricité.

Le mouvement Leral Askan wi fait constater à l’opinion publique nationale et internationale, que les adversaires de Khadim Bâ ont décidé de jeter leur dévolu sur la SAR, qu’il contrôle à hauteur 34% des actions dans le but de la saborder.



Le mouvement Léral Askan wi qualifie ce funeste projet de scandaleux et trouve inacceptable un tel procédé qui risque de causer des perturbations énormes dans la fourniture d’électricité.



Le mouvement Léral Askan Wi interpelle le Président Macky Sall et l’invite à prendre ses responsabilités, avant qu’il ne soit trop tard, afin de déjouer cette tentative de sabordage de la Sar pouvant conduire à la paralysie de l’économie sénégalaise et par voie de conséquence, semer les germes d’une déstabilisation du pays.



Le mouvement Leral Askan Wi tient à rappeler à l’opinion publique nationale et internationale, que lorsque Khadim Bâ, via sa société Locafrique, s’engageait à acheter les actions de Bin Laden au niveau de la Sar, la boîte était presque en faillite, du fait de pilleurs et affairistes véreux qui lui faisaient perdre des dizaines de milliards FCfa.



Aujourd’hui que la Sar est redressée et est redevenue une société viable qui fait la fierté des Sénégalais, des fossoyeurs en interne tentent de la saborder pour le plaisir des adversaires de Khadim Bâ, qui a fini de faire ses preuves d’engagement patriotique et qui constitue un exemple et un modèle de réussite pour la jeunesse sénégalaise.



Le mouvement Leral Askan wi met en garde ces fossoyeurs de la République, ces charognards et pilleurs de deniers publics, contre toute forme d’agissement allant dans le sens de déstabiliser la SAR qui constitue un des fleurons de notre économie.

.





Accueil Envoyer à un ami Partager