Saccage : Les gérants de stations-services invitent l’Etat à leur 'garantir' la sécurité

‘’ L'État est le garant de la sécurité publique. Nous l'exhortons à assurer notre sécurité. (…). Nous ne continuerons plus à subir cette injustice ’’, a-t-il averti, faisant allusion aux attaques contre les stations-services à l'occasion des manifestations.



‘’ Quelle que soit la situation politique ou les tensions, personne ne devrait penser à s’attaquer aux stations-services '', a t-il dit lors d'une conférence de presse.



Il a rappelé que ‘’ les stations-services sont des pourvoyeuses d’emplois '' et que ‘’ ce sont des Sénégalais, des pères et des mères de familles qui y travaillent. S’attaquer à ces stations, c’est de vouloir les amener en chômage ’’.













Sud Quotidien