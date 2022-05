Sacré-Coeur 2: Une moto d’agresseurs percutée par un taximan et l'un d'eux lynché

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 13:41

Des agresseurs à bord d'une moto se sont illustrés hier, à Sacré-Coeur 2. Après avoir dérobé le smartphone d'un passant, ils se faufilaient dans la circulation tranquillement, sans être inquiétés.



Mais, un conducteur de taxi qui observait la scène a percuté leur moto et fait tomber l’un des agresseur.

Seul l’autre compagnon qui conduisait à pris la fuite.



Malheureusement, son ami a été neutralisé et menotté...



Ousmane Wade