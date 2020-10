Sacré Cœur 3/ Célébration d’un mariage gays: Plus de 20 homosexuels présumés arrêtés

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 18:33

Le Commissariat de Dieuppeul a mis aux arrêts, ce samedi 17 Octobre, tard dans la soirée, plus de 20 homosexuels présumés à Sacré Cœur 3. Lesdites personnes ont été surprises dans un appartement meublé en train de célébrer un mariage.



Ainsi, les jeunes du quartier, accompagnés des hommes du Commissaire Aïssatou Ka ont fait une descente dans l’appartement au moment où les homosexuels étaient aux anges.



D’après la source, les murs de l’appartement étaient décorés avec des inscriptions «heureux ménages» et «Hbd». Ces jeunes nés entre 1998 et 2002 ont été placés en garde-à-vue au Commissariat, avant d’être présentés au Procureur de la République.



