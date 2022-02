Sacre et retour des "Lions": Plusieurs morts et des centaines de blessés La célébration de la victoire des "Lions" a été marquée par des accidents mortels et de nombreux incidents à Dakar et à l’intérieur du pays.



Près de 250 victimes dénombrées





En effet, 246 victimes ont été dénombrées, selon un décompte provisoire dévoilé par le journal "Source A", dans sa livraison de ce mardi.



Hier à Dakar, une centaine de blessés ont été signalés. Deux conducteurs de motos et 7 piétons ont été renversés par des véhicules.



Deux individus victimes de malaises ont été évacués d’urgence et une voiture a pris feu. Pis, 9 blessés ont été évacués d’urgence à l’hôpital.



À Dahra Djoloff, un garçon de 14 ans, élève en classe de 6e et connu sous le nom de Mohamed Kâ, a été fauché par un véhicule 4x4 à hauteur du quartier Ngueth.



À Matam, un jeune a perdu la vie et 10 blessés, dont 4 graves, ont été recensés après qu’un minibus s’est renversé.



Dimanche dernier, à Thiès, un jeune a succombé à une crise cardiaque, après le but de la victoire de Sadio Mané.

