Sadio Mane : Chaque jour, je me lève tôt. je prends une douche puis je prie, je parle à ma mère, à mon oncle et à mes sœurs

Avec 11 buts lors de ses 12 dernières sorties, Sadio Mane est actuellement l’un des attaquants les plus en forme du football mondial – mais en quoi consiste une journée typique pour le Liverpool N ° 10?



Le joueur de 26 ans a déjà égalé son total de 20 buts dans toutes les compétitions la saison dernière. Avec 17, il a enregistré son meilleur total en carrière en Premier League.



En effet, Mane a été nommé joueur agréé du mois du club pour la deuxième fois en 90 jours jeudi, en reconnaissance de sa forme stellaire.



Nous avons décidé d’en savoir plus sur l’international sénégalais et sur sa vie en dehors du terrain, ainsi que sur la façon dont il se préparait et se préparait pour le football de niveau élite.



Continuez donc votre lecture pour découvrir – à ses propres mots – à quoi ressemble une journée typique dans la vie de Sadio Mane…



D’habitude, chaque jour, je me lève tôt. En fait, j’ai toujours été quelqu’un qui se lève tôt et dès que je le fais, je prends une douche puis je prie. Douche, prie. La même routine, chaque jour.



Après cela, ce que je vais faire ensuite dépend de l’heure à laquelle se déroulera notre entraînement. Par exemple, si l’heure du rapport est 9h30, j’aime quand même arriver un peu plus tôt et me faire soigner. J’arriverai toujours plus tôt que l’heure du rapport, parfois une heure avant, afin de pouvoir me faire soigner par le personnel médical, puis d’aller au gymnase et me préparer pour la séance du jour.



Certains joueurs vont se faire soigner, d’autres non, c’est à vous de choisir, vraiment. Personnellement, je veux toujours me sentir en forme, c’est pourquoi j’irai toujours. Même si j’ai un petit problème, j’irai voir le personnel médical et le lui dirai.



Avant, je luttais avec cela; Je me souviens qu’au début, quand j’avais 20/22 ans, je ressentais quelque chose, mais je me disais: tu vas bien! et puis parfois cela devenait pire. Maintenant, je ne suis plus un jeune joueur, je suis au plus haut niveau, donc si vous voulez être au sommet, au sommet, au plus haut niveau, vous devez toujours être à 100% en forme. Vous devez prendre soin de vous, de votre corps, de votre nourriture. Il est très important. Je ne prends jamais rien de facile, j’essaie de tout soigner.



Même un pour cent fait une différence à ce niveau, alors je pense qu’il est très important pour un footballeur d’être toujours en forme, surtout si vous savez que vous avez quelques options à votre disposition pour vous préparer. Vous devez l’utiliser – et c’est ce que j’essaie de faire chaque jour. Si je me sens un peu fatigué dans mon mollet, mon dos, mes ischio-jambiers ou mes aines, par exemple, je vais aller voir les gars de Melwood et me faire soigner.



S’il s’agit d’un premier rapport, je prendrai le petit-déjeuner à Melwood, mais la plupart du temps, je mangerai à la maison avant de rentrer. C’est différent de ce que j’ai chaque jour, vraiment; Certains jours, je mange des noix avec du yaourt et des fruits, parfois des œufs avec du pain ou parfois de la bouillie. Je n’ai pas de nourriture préférée en général. La seule règle que j’ai est que j’ai toujours besoin de manger sainement – toujours en bonne santé. C’est tellement important. Tout le temps, je ne mange que sainement.



Pour être honnête, je suis un très mauvais cuisinier et je ne peux donc vraiment faire que du porridge – c’est pourquoi j’ai un chef. Il sait maintenant que je ne suis intéressé que par une saine alimentation, comme il est avec moi depuis trois saisons.



Il s’appelle Damien et est originaire de Pologne. Il vit au Royaume-Uni depuis de nombreuses années avec sa famille. Mona [Nemmer] m’a préparé avec lui quand je suis arrivé au club et c’est un très, très bon gars. Je ne changerai jamais mon chef!



J’ai appris à écouter ce que mon corps me dit. J’avais l’habitude de manger ce que je voulais parce que j’étais jeune et que je n’avais aucune expérience de tout cela. Maintenant, je pense qu’en tant que jeune joueur, il est très important de commencer plus tôt, de manger sainement et d’être prêt à 100%. Et aussi dormir plus tôt!



Parfois, lorsque vous êtes jeune, vous ne possédez peut-être pas ce type de connaissances ou d’expérience, mais il est important quand vous êtes jeune de vous engager sur la bonne voie. Nous avons de la chance, en tant que footballeurs, de disposer de nombreuses options. Je pense qu’il est donc préférable de l’utiliser pour pouvoir être à un niveau élevé le plus longtemps possible. Ceci et travailler dur dans la formation tout le temps, c’est crucial.



Bien sûr, il est bon de venir à Melwood et de voir tous les garçons. En fait, je suis toujours heureux de venir à Melwood parce que mon rêve est devenu réalité: jouer pour l’un des plus grands clubs d’Europe avec une excellente équipe, un excellent manager… tout est génial ici, vraiment.



Pour moi, je ne peux pas remercier assez Dieu, je suis très heureux et toujours heureux de venir sur le terrain d’entraînement. J’aime tout ici.



Nous avons de bonnes relations en tant que groupe. Je suis ici depuis trois ans et certains joueurs sont arrivés depuis et sont nouveaux, mais c’est comme si nous étions ensemble depuis ma première année ici. C’est quelque chose qui rend Liverpool spécial, je pense.



Qui est le plus fort? Robbo, toujours! Il est toujours en train de parler. Vous pensez peut-être qu’il est silencieux, mais il parle, blague, parle fort, tout!



Bien sûr, l’entraînement est parfois très difficile, mais quand c’est difficile, je pense que cela facilitera les choses dans un match. C’est pourquoi je pense que si nous jouons à un tempo élevé, il est difficile pour une équipe de jouer contre nous à cause de l’entraînement. Nous en profitons donc vraiment de l’intensité.



Une fois que l’entraînement est terminé, je rentre habituellement chez moi et je passe la nuit à me détendre, même si parfois je vais au restaurant. À la maison, je reçois parfois mes amis et nous jouons à des jeux, pas à des jeux vidéo, mais surtout à des jeux de société.



Nous allons aussi regarder des séries ou des films ensemble. En ce moment, je regarde Shooter – et ça me plait beaucoup. Pour être honnête, j’ai terminé tout le reste, mais je suis impatient de regarder la nouvelle série de Game of Thrones . Nous regarderons également tous les matchs de football en direct.



Les amis qui vont venir chez moi sont ceux que je connais depuis longtemps – des gens que je connais de Southampton, de Paris et, bien sûr, des amis de Liverpool.



Naby est aussi quelqu’un qui vient parfois chez moi.



Je dois être totalement honnête, je plaisantais quand j’ai dit que le ronflement de Naby m’empêchait de rester éveillé pendant notre camp d’entraînement à Marbella! Honnêtement, je ne faisais que plaisanter et me moquer de lui!



Tous les jours, à 19h30 – toujours à 19h30 – je prendrai mon repas du soir. Encore une fois, tant que c’est un repas sain, alors pour moi mentalement, c’est top.



Après cela, je regarderai parfois les médias sociaux, mais pas toujours. Dans cette génération, la plupart des gens ont un téléphone intelligent et utilisent les médias sociaux, mais je n’aime pas trop en poster, même si j’en publie probablement un peu plus sur Instagram. Parfois, j’y vais et jette un coup d’oeil, mais je n’aime pas regarder tout le temps.



Cependant, chaque jour, je parle à ma mère, à mon oncle et à mes sœurs. Ils vivent chez eux, alors je leur parle toujours au téléphone. Au début, je manquais beaucoup à la maison – vraiment, ça me manque beaucoup – mais maintenant, je connais l’Europe, je suis ici, je travaille et j’y suis habitué. Si je rentre chez moi, je suis très excité de rentrer parce que c’est mon pays d’origine et j’adore ça, mais quand je suis ici et que je travaille, je ne me sens pas nostalgique ou ne me manque pas chez moi.



Évidemment, en tant que footballeurs, nous passons beaucoup de temps dans les hôtels, mais cela ne me dérange pas. Je suis habitué à cela maintenant. Peut-être que cela vous rend plus concentré, alors je pense que c’est important.



Quand nous resterons loin de chez moi, je mangerai à l’hôtel, puis j’irai dans ma chambre, regarder un film ou une série télévisée sur mon iPad, puis me coucherai. Je dors très bien – mais je dors très bien à chaque fois, que ce soit dans un hôtel ou à la maison. J’apprécie de me coucher au plus tard à minuit, mais d’habitude il est 23h pour moi, donc je me sens bien reposé le lendemain.



Le jour d’un match, dès mon réveil, j’aime être détendu et concentré sur le match. Je suis quelqu’un qui a toujours hâte.



Au début, j’étais nerveux les jours de match, mais maintenant je suis plus concentré sur le jeu et je pense à la façon dont je peux avoir un bon match dans ma tête. Je n’ai pas de sentiments nerveux.



Je n’ai pas de rituels particuliers avant un match. Je vais juste là-bas, je me sens détendu et j’essaie de gagner le match. Et lorsque nous voyageons dans les stades en tant qu’entraîneur, je ne fais pas grand chose. Peut-être jouer sur mon téléphone, écouter de la musique.



J’ai toujours été capable de rester très concentré avant les matchs. Si je veux me concentrer, je me concentre et bloque tout le reste.



Le vestiaire est toujours différent un jour de match. Chez Melwood, vous pouvez plaisanter, mais le jour du match, vous ne le pouvez pas, car les gens aiment se concentrer sur le jeu. Ils aiment donc être calmes et se préparer au match. Je vais faire un travail de pré-activation, quelques étirements et ensuite, quand il sera temps, je me réchaufferai.



Une fois que le jeu est entré dans le jeu, la sensation lorsque vous sortez du tunnel en est une d’enthousiasme pour le jeu: vous ne pouvez pas l’attendre.



Marquer un but? Cela dépend. Parfois, vous pouvez marquer le but gagnant, l’égalisation ou marquer à 2-0 ou 3-0, pour que le résultat soit différent. Un but gagnant est toujours plus excitant et procure une meilleure sensation, mais marquer un but est toujours spécial – et même meilleur si cela nous a aidé à gagner le match.



Après une partie, j’aurai un bain de glace et un massage si le temps le permet, puis je rentre chez moi, je mange, je regarde des films jusqu’à ce que je m’endorme.



Je disais plus tôt que je suis quelqu’un qui aime dormir tôt et qui dort toujours bien, mais cela ne se produit pas après une partie de nuit! Parfois, je ne peux dormir que trois heures, peut-être quatre heures maximum, la nuit à cause de l’adrénaline. Je suis habitué, cependant, donc ça va. Je vais juste regarder des films ou des séries jusqu’à ce que je m’endorme.



Et voilà à quoi ressemble une journée normale pour moi. C’est mon rêve, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire, et je suis très reconnaissant de pouvoir le faire maintenant.