Sadio Mané: «Nous avons travaillé en équipe»

Pour l’attaquant des Lions du Sénégal, la victoire contre la Pologne est une bonne chose pour la suite. «On a gagné ensemble, on est content. Cela n’a pas été facile, mais on a travaillé en équipe, on s’est créé beaucoup d’occasions. Il faut aller la chercher, la réussite. Ça ne vient pas comme ça. C’est ce qu’on a essayé, sans complexe. Honnêtement, on n’avait pas la pression, malgré les défaites des pays africains. On a vraiment essayé de jouer pour nous-mêmes, pour notre peuple et pour toute l’Afrique aussi. Contre le Japon, ce ne sera pas facile, mais tout est possible», a confié Sadio Mané.











