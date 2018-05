Sadio Mané est « l’exemple d’émigration réussie » (Dirigeant) Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, a offert en exemple le parcours de l’attaquant sénégalais, Sadio Mané qui, grâce à son « talent » et son « courage », est parti de son village (Bambaly, Sud) et est en train de conquérir le football mondial, écrit le site de la Caf visité vendredi à APA.

« C’est l’exemple d’émigration réussie au contraire de ces milliers de jeunes qui prennent des risques insensés pour aller à l’aventure », a soutenu Me Senghor au sujet du pensionnaire de Liverpool (élite anglaise), qualifiée en finale de la Ligue des champions européenne, avec un grand apport du fils de Bambaly (Sédhiou, Casamance).

« Et quand on retrace l’itinéraire de ce footballeur qui est né dans une zone reculée et enclavée, mais qui a gravi les échelons en croyant en lui-même et en travaillant en conséquence, on se dit que tout est possible quand on s’en donne les moyens », a poursuivi M. Senghor, un des invités du club anglais lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions à Anfield Road (stade de Liverpool) contre l’AS Roma (Italie).

« Pour le Sénégal et l’Afrique, Sadio Mané dépasse le simple cadre du football, du sport pour s’ouvrir à la jeunesse africaine en général avec ce qu’il est en train de réussir », a renchéri Augustin Senghor, par ailleurs membre du Comité exécutif de la CAF, sous le charme de l’ancien pensionnaire de Génération Foot, académie basée à l’Est de Dakar, et filiale du FC Metz (France).

Pour lui, « l’Afrique a besoin de ce genre de modèles », louant également les prestations actuelles du coéquipier égyptien de l’ancien pensionnaire de Génération Foot (Sénégal), Mohamed Salah, auteur d’une saison incroyable avec Liverpool.

« Je suis fier de ce qu’il est en train de montrer avec Salah (Mohamed) », a ajouté Augustin Senghor, également maire de la commune insulaire de Gorée (3 km au de Dakar).

