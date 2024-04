Mamelle : La vraie information sur le terrain de Madiambal Diagne et le magistrat...

Madiambal Diagne possède effectivement de nombreux biens immobiliers, car ayant compris très tôt, outre la presse qui constitue une entreprise déficitaire, il a utilisé ses relations internationales pour obtenir des marchés, des commissions et des privilèges. Il réside à Ouakam, face au camp et au virage ; Leral ne le présente pas comme un pauvre...



Voici le portrait du turc qui a construit l'immeuble dont on dit qu'il appartient à Madiambal Diagne, mais il est en copropriété ayant fourni le terrain, et le nom de l'entreprise qui se trouve devant l'immeuble : Meva Construction, Tufan Feyzi Nizamoglu. Il vit au Sénégal avec sa femme et ses enfants scolarisés dans les écoles sénégalaises. Cet homme d'affaires turc emploie 350 personnes au Sénégal, en plus de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 6 milliards de F CFA.



Pourtant, par décret du 29 juillet 2019, le Président Macky Sall avait octroyé le statut de réfugié à Tufan Feyzi suite à un avis favorable de la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié.