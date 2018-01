Sadio Mane sur son but inscrit contre Manchester City: «Mon pied gauche est toujours meilleur que mon pied droit» Les Reds ont dominé hier (4-3) à Anfield les Citizens. Sadio Mane a inscrit un joli but du pied gauche, en deuxième période. Une réalisation qui a permis aux Reds de mener par deux buts d’écart. L’attaquant sénégalais s’est prononcé après la rencontre.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2018 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

« Mon pied gauche est toujours meilleur que mon pied droit, révèle Sadio Mané. Ce n’était pas un match facile parce que si vous marquez 4 buts et qu’ils reviennent à 4-3, vous avez toujours peur de vous faire rattraper. Mais nous avons travaillé comme une équipe et nous méritions de gagner », a déclaré Mané dans les colonnes de Sky Sports.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook