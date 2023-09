Saïd Business School de l’université d’Oxford : Le président de la Bad appelle les diplômés du Mba d’être des acteurs du changement

. Selon un communiqué de presse de la Bad, dans son discours prononcé à l’occasion de la remise des diplômes 2023 de l’école de commerce, M. Adesina a appelé les diplômés à utiliser les compétences et les connaissances qu’ils ont acquises pour relever certains des défis mondiaux les plus pressants, notamment le changement climatique et la lutte pour l’éradication de la faim dans le monde. « Il est inacceptable que plus de 2,3 milliards de personnes dans le monde souffrent de la faim chaque jour », a-t-il dénoncé.

« Promotion de 2023, je vois en vous des bâtisseurs et des porteurs d’espoir. Vous avez été bien préparés pour vous lancer dans ce monde et être des acteurs du changement. Vous avez reçu une éducation de classe mondiale. Vous êtes prêts, et le monde vous attend. », a déclaré M. Adesina.



M. Adesina a estimé qu'il est nécessaire de tirer les leçons de la crise du Covid-19 afin de garantir une meilleure préparation aux futures pandémies et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte en matière d’accès à des soins de santé abordables.

Encourageant les diplômés à mettre en œuvre des idées et des solutions innovantes, il a souligné la nécessité d’aider à répondre aux besoins des 940 millions de personnes dans le monde qui vivent sans électricité, des trois milliards de personnes qui ne disposent pas d’énergie de cuisson propre, des deux milliards de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable et des 4,5 milliards de personnes qui n’ont pas accès à des services d’assainissement.



Il a également mis l’accent sur les 1,7 milliard de personnes qui n’ont pas accès aux services financiers de base, au crédit, à l’épargne, aux paiements ou à l’assurance, tout en insistant sur la nécessité de construire un monde meilleur pour les 244 millions d’enfants non scolarisés, dont 129 millions de filles.



Soumitra Dutta, doyen de Peter Moores et professeur de gestion à la Saïd Business School, a encouragé les membres de la promotion 2023 à rêver grand et à assumer les fonctions de leadership qui les attendent.



Le professeur Alex Connock, spécialiste des médias et de l’intelligence artificielle (IA), a appelé la promotion 2023 à fixer les modalités et les conditions de ce qu’elle fera dans la vie et à en concevoir la stratégie. « Vous devez avoir confiance en vous pour faire des choix qui correspondent à votre vision de votre propre avenir », a-t-il conseillé.



M. Adesina a demandé aux nouveaux diplômés du Mba d’être altruistes et dévoués à la justice, à l’équité et à l’impartialité. Tout en les encourageant à promouvoir la transparence, l’inclusion, l’honnêteté et l’intégrité, il a insisté sur la détermination dont ils devront faire preuve pour ne pas se laisser entraîner par ce qu’il a appelé « l’attrait pervers de la cupidité insatiable des entreprises, qui a fait des ravages dans la vie de millions de personnes par le biais d’une comptabilité créative, de déclarations trompeuses sur l’évaluation des entreprises » et d’autres comportements contraires à l’éthique.



Adou Faye

