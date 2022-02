Saint-Louis / Accident sur la RN2, entre Ndellé et Bari-Diam : Le choc entre un camion et une moto Jakarta, fait un mort et un blessé La route a encore fait une victime dans la matinée d’hier, jeudi 17 février 2022, dans un accident de la circulation survenu sur la RN2, entre Ndellé et Bari-Diam, deux villages situés dans l’arrondissement de Ndiaye.

Un choc entre un camion et une moto Jakarta a fait un mort et un blessé. Il s’agit en effet, d’un homme du nom de Malick Ngom, habitant le village de Ndellé, qui transportait son fils sur la moto Jakarta.



Le père de famille a rendu l’âme par la suite, malgré tous les efforts des médecins du SAMU National qui étaient venus les secourir. Son fils, lui, s’en est sorti avec de légères blessures, nous apprend "Sud Quotidien".



Le village de Ndellé se trouve à une trentaine de kilomètres de la ville de Saint-Louis, sur la route de Ross Béthio. La moto Jakarta, quant à elle, a été récupérée par les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Saint-Louis. Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire.



