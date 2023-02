Saint-Louis/ Accidents et prise en urgence: Des acteurs clés et spécialistes outillés A Saint-Louis (Nord-ouest), une formation en chirurgie d’urgence a été organisé du 17 au 21 février 2023. Cette formation vise à redynamiser le travail de groupe dans le cadre de la prise en charge des victimes des accidents de la voie publique. Plusieurs spécialistes se sont retrouvés pour échanger sur cette problématique des urgences obstétricales abdomens chirurgicaux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Février 2023 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

Au Sénégal la prise en charge chirurgicale est dominée par les pathologies traumatologiques secondaires aux accidents de la voie publique, les urgences obstétricales abdomens chirurgicaux. A Saint louis, les urgences chirurgicales représentent 40% de toutes les interventions chirurgicales, réalisées en urgence (référence thèse UFRSS-UGB Numéro 1).



Les pathologies traumatologiques représentent 42% des motifs d’hospitalisation au service des urgences de Saint Louis et 2% des motifs de référence vers le SAU de saint Louis sont représentés par les urgence Traumatologiques (étude référence hospitalière).



Suffisant pour l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFRSS) de l’Université Gaston Berger, en partenariat avec la coopération luxembourgeoise et avec l’appui de l’équipe du centre de chirurgie globale de l’université de Mc Gill Canada d’organiser une formation en chirurgie d’urgence dans la zone Nord du Sénégal.



L’initiateur de ce programme n’est autre que le Professeur agrégé, Ibrahima Konaté, Directeur sortant de l’UFR des Sciences de la Santé et chef du Département chirurgie de l’Hôpital de Saint-Louis. Au sortir de ces 5 jours de formation, Pr Konaté a remercié les partenaires tels que l’Agence Luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev), le Ministère de la Santé et l’UFR 2S.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook