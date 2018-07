Saint-Louis: Braya parraine la "Nuit de l’Emergence" des femmes BBY et exclut toute idée de transhumance

Lundi 30 Juillet 2018

Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds) à Saint-Louis était un des parrains de la Nuit de l’Emergence, organisée avant-hier, samedi par les femmes de Benno Bokk Yakaar. En plus d’avoir reçu ces dames de la mouvance présidentielle pour leur exprimer son soutien, Ameth Fall Braya a envoyé une délégation le représenter à la manifestation. Suffisant pour que ses détracteurs affirment qu’il a transhumé vers l’Alliance pour la République.



Une hypothèse que responsable de l'Unacois Jappo dément, selon ses propos rapportés par l’Observateur. "Je suis un opposant et ils (les membres de du pouvoir) le savent. Ce n’est pas parce qu’ils sont de l’autre côté qu’ils doivent être nos ennemis. C’est normal qu’ils organisent quelque chose à Saint-Louis qu’ils pensent à Braya. J’ai envoyé une délégation pour magnifier l’organisation, mais aussi prendre note de ce qui sera présenté comme réalisation de Macky Sall. S’il y a des manquements, nous allons les dénoncer", a-t-il expliqué, lors d’une rencontre avec ses militants.



"Macky Sall est un ami, je l’ai toujours dit haut et fort. A chaque fois que l’Etat s’approprie des préoccupations des populations pour les résoudre, je suis à ses côtés. Mais à chaque fois que l’Etat commet des erreurs qui peuvent se répercuter sur le vécu des Sénégalais, je m’opposerai et le critiquerai", a –t-il ajouté.



Le coordonnateur départemental du Pds réaffirme son ancrage dans la formation libérale et se position comme un élément incontournable. "Je ne suis pas et ne serai pas de l’APR. Je reste ancré dans le Pds et ferai partie des leaders qui brigueront les plus hauts poste de responsabilités. Personne n’a autant de force politique, ni de moyens que moi pour gérer le parti, martèle-t-il. Je ne suis courtisé par tout le monde. J’ai une force politique qui peut nuire. Tout le monde a besoin de moi".



Par ailleurs, Aheth Fall n’aurait pas exclu une alternative si toutefois la candidature de Karim Wade, ne serait pas retenue. "Nous allons continuer à nous battre juridiquement et politiquement pour assurer la candidature de Karim Wade. Mais au cas où il y aurait des difficultés, il faudra trouver une alternative qui nous permettrait de continuer à travailler. Quelle que soit la situation, le Pds aura son candidat. Si ce n’est pas Karim Wade, ce sera un autre. Nous n’accepterons pas qu’il n’y ait pas de promotion interne. Le candidat sortira de la base, par des primaires ou congrès qui seront organisés", a-t-il dit.

