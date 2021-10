Saint-Louis: Des populations démunies crient leur ras le bol et interpellent Macky Sall Les populations de Ndialakhar Peulh, Ndieuleub, Menguene Peulh et environs ont battu le macadam pour fustiger les difficultés extrêmes auxquelles elles sont confrontées. Unis comme un seul homme, les habitants de ces villages qui, selon eux manquent de tout, interpellent le maire de Gandon Khoudia Mbaye et lancent un appel au chef de l'Etat afin qu'ils soient rétablis à leurs droits.

