Saint-Louis / Élections législatives : Abdoul Wahab Kâ joue sa partition dans la victoire de PASTEF à Pikine

Et l'un des grands artisans de cette victoire écrasante dans ce centre du quartier populeux de Pikine, n'est autre que Abdoul Wahab Kâ, ancien secrétaire général du mouvement MTN de Mary Teuw Niane et actuel coordonnateur national de l' ADS/Jubal (Action pour le développement et la souveraineté/Jubal).



Non seulement il a remporté son bureau de vote avec 167 voix pour Pastef contre 41 pour Takku Wallu et 7 pour Samm Sa Kaddu, mais il a fait le plein dans tous les bureaux du centre où il a voté. Puisque pour un nombre total de votants de 1672, le PASTEF a obtenu 1 116 voix, Takku Wallu 229 voix et Samm Sa Kaddu, 38 voix.



Et après l'annonce des premiers résultats, les amis d'enfance, compagnons, sympathisants et militants du mouvement ADS/Jubal, ont assailli la maison familiale d'Abdoul Wahab Kâ, pour le féliciter et exprimer leur joie envers celui qui, à la veille des Législatives coïncidant au lancement du mouvement à Saint-Louis, avait demandé aux populations de Pikine d'aller voter massivement pour Pastef, afin d'accorder une majorité absolue au Président Bassirou Diomaye Diakhare Faye et à son gouvernement, pour que ce dernier puisse dérouler librement son programme " Référentiel 2050".



Prenant la parole devant une liesse populaire, l'ancien DAGE au ministère de l'Intérieur et ancien adjoint au gouverneur de Louga, a, à son tour, remercié les populations, pour avoir suivi ses consignes de vote ayant abouti à une victoire éclatante d'Ousmane Sonko et son parti Pastef.



Une victoire qui, selon Abdoul Wahab Kâ, " va permettre au Président Bassirou Diomaye Diakhare Faye et à son gouvernement, de se mettre au service du peuple, en mettant le pays sur les rampes du développement, au grand bonheur des populations du Sénégal et de Saint-Louis en général, mais aussi de Pikine en particulier, qui est confronté à de nombreux problèmes surtout celui de l'assainissement ".µ















Adama Sall (Saint-Louis)