Saint-Louis/ En visite de chantier dans des écoles en construction: Mansour Faye satisfait de l'avancement des travaux

Mansour Faye a fait l'annonce ce lundi, lors d'une visite des chantiers d'assainissement et de voiries et de construction de salles de classes et de blocs administratifs des établissements Mamadou Charles Niang et Mamadou charles le Gros Diallo de Pikine.



Accompagné des services techniques municipaux et des adjoints au maire, l'edile de la ville tricentenaire s'est d'abord rendu au niveau des écoles élémentaires Mamadou Charles Niang , et Charles le Gros Diallo reconstruites dans le cadre du PACASEN . Sur place, il a constaté de visu et apprécié l'état d'avancement des travaux , et a informé que ces établissements seront livrés au plus tard en fin janvier 2024.



Pour l'école Élémentaire Charles Le Gros Diallo qui fait partie des établissements les plus peuplés du Sénégal avec plus de 1500 élèves , le maire a promis de renforcer les salles de classes avec présentement neuf (9) salles de classes qui sont en cours de construction dans cette école. Il n'exclut pas de trouver d'autres espaces à Pikine pour démultiplier les écoles primaires dans la zone de Pikine qui a une forte concentration démographique.



"Nous sommes satisfait de l'état d'avancement des différents travaux, à travers la manifestation positive des populations trouvées sur place qui ont apprécié cette politique de reconstruction des écoles élémentaires dans le cadre du Pacasen .Comme vous le savez, Saint-Louis est une ville tricentenaire qui a abrité la première école élémentaire et est érigé en commune depuis 1872. Mais les établissements qui tournent autour d'une trentaine d'années n'ont jamais connu de réhabilitation. C'est la prouesse réalisée par la commune , avec l'école Justin Ndiaye , et d'autres en cours de réalisation dont les deux visitées " A t-il expliqué avant de faire savoir que d'autres établissements scolaires comme Soukeyna Konaré , Saer Seye , Sandjiry Koné seront réhabilité à court terme.



Il dit attirer l'attention des entreprises concernées sur les retards notés dans les travaux de reconstruction des écoles surtout à l'école Charles Niang . "J'ai attiré l'attention de l'entrepreneur par rapport aux préoccupations des populations sur ces désagréments notés et nous n'hésiterons pas à appliquer les pénalités prévues en la matière".



Dans le cadre du programme des dix villes , le maire Mansour Faye a également visité les chantiers d'assainissement et de voiries en cours d'exécution à Pikine. Selon lui , Quinze (15) milliards de frs cfa ont été investis au niveau du département de Saint-Louis et Pikine qui souffre de problématique liée à l'assainissement bénéficie d'une bonne partie de cette manne financière .



En ce qui concerne la digue de Pikine ,le maire Mansour Faye a affirmé qu'elle sera en pavé , avec une chaussée de huit mètres environ. Pour lui , Pikine a un environnement très favorable en terme de biodiversité et avec la préservation de la mangrove , et l'aménagement d'espaces de jeux et d'entraînement pour les jeunes.



Le maire Mansour Faye a saisi l'occasion pour également informer du démarrage des travaux sur l'avenue du président Macky Sall, ex avenue De Gaulle , avant d'assurer que le chantier sera bientôt livré aux populations.

" Notre souhait , c'est que Saint-Louis change et soit transformé pour devenir un pôle stratégique et important , vue les perspectives de l'exploitation prochaine du gaz.



Adama Sall (Saint-Louis)