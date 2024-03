Saint-Louis/ Journée internationale de la femme: Le PROCASEF souhaite octroyer 150 mille titres d'affectation des terres agricoles aux femmes. A l'instar des autres femmes du pays, celles qui s'activent dans le domaine agricole, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, ont célébré ce 08 mars la journée internationale dédiée aux femmes du monde entier. Une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux d'Africa Rice et présidée par le gouverneur de la région de Saint-Louis Alioune Badara Samb.

Cette journée, tenue grâce à l'appui du PROCASEF (projet cadastre et sécurisation du foncier), avait pour thème : " Stratégie d'accès des femmes productrices à un foncier sécurisé". Une occasion pour Fatoumata Doumbouya Daffé responsable sauvegarde sociale et genre au niveau du PROCASEF de déclarer face à la presse, que 30% de l’objectif de 530 mille titres d’affectation des terres agricoles que le projet vise, soient affectés aux femmes, lesquelles ne bénéficient actuellement que de 4% de ces titres.



"L’objectif du PROCASEF est d’arriver à atteindre 530 mille titres au niveau national et sur cet indicateur 30% doivent revenir aux femmes, soit 150 mille titres d’affectation”, a-t-elle laissé entendre avant de rappeller que le taux d’affectation des terres est actuellement de seulement 4% pour les femmes, dans les 138 communes couvertes par le PROCASEF, dont 37 dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal (Louga, Matam et Saint-Louis).



Fatoumata Doumbouya Daffé n'a pas aussi manqué de préciser que le foncier est un patrimoine préservé par les chefs de famille et il n’y a pas de subdivision avec les titres d’affectation avant d'annoncer qu’un nouveau décret va faciliter l’identification des femmes avec l’enregistrement systématique de ces titres d'affectation.



Venu assister à cette journée, Assane Seck maire de Bandegne a, au nom de l'association des maires du Sénégal, signalé que ”beaucoup d’études ont été menées pour faciliter l’accès des femmes à la terre et espère qu'avec l’appui du PROCASEF, cet objectif sera bientôt atteint pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans la société”, a-t-il laissé entendre.



Adama Sall (Saint-Louis)



