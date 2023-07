Saint-Louis : L’étudiant Adama Mbow meurt par noyade

Les étudiants de Kaolack à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, sont en deuil. Un des leurs, du nom d'Adama Mbow, est décédé par noyade à la plage de l’Hydrobase de Saint-Louis, informe "Senenews".



Étudiant en Licence à l’université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), Adama Mbow ne savait pas qu’il avait rendez-vous avec la mort, au moment où il ralliait la plage.



En effet, ce jeune kaolackois, très discret et respectueux selon ses camarades étudiants, a rendu l’âme par noyade ce dimanche 23 Juillet 2023, au cours d’une baignade. Une triste information qui s’est abattue sur l’ensemble des étudiants de l’UGB.



À travers cette nouvelle très douloureuse, la rédaction de "SeneNews" présente ses sincères condoléances à la famille du disparu, aux étudiants de l’UGB et plus particulièrement, à l’amicale estudiantine AERK.