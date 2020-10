Saint-Louis : La Gendarmerie a arrêté 31 candidats à l’émigration clandestine

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020

Des candidats à l’émigration clandestine encore, interceptés au large des côtes sénégalaises. Trente-et-un (31) individus, dont 16 Sénégalais, 14 Guinéens et 5 Gambiens, en partance pour l’Espagne, ont été arrêtés à Saint-Louis (est).



Des sources qui ont constaté des mouvements inhabituels ont alerté la gendarmerie qui a vite effectué une descente sur les lieux. Les mis en cause ont été interceptés à Gandiol sur la langue de barbarie avec leur pirogue de 25 mètres, 1060 litres d’essence, d’un moteur.



Selon la Rfm, d'autres membres du réseau de trafic de migrants sont activement recherchés. Une enquête est ouverte.



A retenir qu'une centaine de migrants à bord de deux pirogues ont été interceptés dans la nuit de mardi 06 à mercredi 07 octobre 2020, à la sortie des côtes Mbouroises par une équipe de la Marine nationale.



