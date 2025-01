Saint-Louis : La direction de l’hôpital régional et un collectif d’usagers à couteaux tirés Les dirigeants de l’hôpital régional et ceux de l’association Sauver Saint-Louis Jotna n’émettent plus sur la même longueur d’onde. Ces derniers accusent le directeur de tenir un double langage avec le collectif et les usagers de l’hôpital. Ainsi, les responsables de l’association ont fait face à la presse pour dénoncer ce fait et clarifier leur intervention dans certains services de la structure sanitaire. Source Enqueteplus.com

Les leaders de l’association citoyenne Sauver Saint-Louis Jotna sont remontés contre la direction de l’hôpital régional. Face à la presse, ce week-end, ils ont fustigé le double jeu du directeur de la structure sanitaire, qui a publié un communiqué dénonçant les actions nobles entreprises depuis presque un mois par l’association. Pour le président de Sauver Saint-Louis Jotna, il est malhonnête de déclarer que les initiatives menées au sein de l’hôpital sont prises de manière solitaire.



‘’Contrairement aux allégations contenues dans son communiqué, notre initiative citoyenne, apolitique et totalement transparente, s’inscrit dans une volonté de combler des lacunes manifestes pour garantir des services dignes à la population. Nous déplorons vivement la tentative de discréditer une mobilisation solidaire dont le seul objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants de Saint-Louis.



Le plus cocasse dans cette situation est la bénédiction reçue la semaine dernière du directeur de l'hôpital dans l'émission ‘Ndar Ragne’ de la station radio Teranga FM, où il saluait les actions entreprises par le collectif Sauver Saint-Louis Jotna. Donc, cette tension créée de toutes pièces renforce notre détermination à agir dans l’intérêt général, avec le soutien de tous ceux qui partagent notre vision d’une ville exemplaire et unie’’, a martelé l’imam Ibrahima Diop.



Ensuite, il a rappelé que tous les actes posés sont menés de concert avec les Saint-Louisiens d’ici et de la diaspora. Une solidarité qui a permis de collecter la somme de trois millions de francs CFA et sept climatiseurs splits, dont un réceptionné par la direction de l'hôpital sur ordre de la hiérarchie de l’hôpital.



‘’Donc, si le directeur sort un communiqué pour taxer le collectif de cavalier solitaire, nous ne pouvons que regretter cette sortie. Raison pour laquelle nous invitons le directeur et son équipe à une collaboration plus franche pour qu’ensemble nous puissions relever les défis de notre hôpital’’, a poursuivi l’imam Diop.



L’hôpital rejette la démarche du collectif



Revenant sur la genèse de leur collaboration avec l’hôpital, le porte-parole du jour du collectif, Ameth Diaw, a rappelé qu’il a été mis en place pour contribuer au bien-être des populations saint-louisiennes.



‘’Nous avons constaté que l'hôpital régional est confronté à bon nombre de difficultés qui impactent négativement les citoyens. Parmi les problèmes majeurs, on note les pannes répétitives du scanner qui contraignent les patients à aller jusqu'à Louga pour bénéficier de ce service, moyennant un coût exorbitant et très onéreux facturé au malade ainsi que celles de l'ascenseur qui n'est plus fonctionnel depuis un certain temps. Mais la plaie béante est la situation catastrophique de la morgue de l'hôpital, qui ne répond plus aux standards contemporains’’.



‘’ Conscients de la gravité de la situation et compte tenu de l'urgence du moment afin de répondre correctement aux aspirations des populations, le collectif a estimé nécessaire d'entrer en contact avec le directeur afin de contribuer, à sa manière, à l'allègement des difficultés des populations tout en inscrivant une dynamique inclusive dont l'interlocuteur principal demeure le directeur de l'hôpital, par ailleurs seule autorité habilitée à approuver certaines décisions, parmi lesquelles la réfection de la morgue’’, a soutenu M. Diaw.



Pour lui, tout ce qui a été réalisé dans le cadre de la collaboration s’est déroulé essentiellement après des discussions approfondies ayant abouti à un consensus clair et à une évaluation précise faite par des experts techniques.



‘’C’est le directeur lui-même qui a mis en contact le maintenancier de l’hôpital avec le collectif pour son intervention à la morgue afin de renforcer la climatisation. Maintenant, en si peu de temps, il faut que la direction de l’hôpital nous explique pourquoi elle a opéré un virement de 380 degrés’’, s’est-il interrogé.



Interpellé sur la question, le chargé de communication de l’hôpital régional a botté en touche les déclarations du collectif. Pour Zayir Fall, la structure ne peut cautionner que des individus fassent des collectes sur le dos de l’hôpital.



‘’Ce qu’ils ont dit à la direction et ce qu’ils ont fait, c’est différent. L’intervention dans une structure hospitalière obéit à des normes. Malheureusement, ce sont ces normes qui n’ont pas été respectées. L’approche et la démarche ne sont pas bonnes, c’est pourquoi le directeur et la direction ont pris leur responsabilité pour alerter et informer l’opinion’’, a expliqué Zayir Fall.



