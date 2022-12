Saint-Louis : Le nouveau PCA de la SAED officiellement installé.

Le nouveau Président du Conseil d’Administration de la Saed Amadou Niang a été officiellement installé dans ses fonctions. La cérémonie d’installation s’est déroulée ce mercredi dans la plus grande sobriété sous la présidence du gouverneur de la région Alioune Badara Samb, en présence de la direction générale et des partenaires techniques et financiers.



Ainsi, l’expert financier n’a pas manqué de décliner sa feuille de route pour la réussite de la mission que lui a confié par les plus hautes autorités du pays.



"Je remercie les administrateurs et la direction générale, ainsi que tous les collaborateurs de la SAED.

Ensemble, nous allons œuvrer pour la réussite de cette mission et l’atteinte des objectifs fixés par le Président de la République son Excellence le Président Macky Sall" a laissé entendre le fils de l'ancien président du conseil régional de Saint-Louis d'alors.



Adama Sall (Saint-Louis)