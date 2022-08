Saint-Louis : Les deux femmes célibataires qui auraient fait perdre Mansour Faye, selon... Après la déroute lors des législatives du 31 juillet dernier, les langues commencent à se délier et quelques comptes en phase d'être réglés. Surtout du côté de Saint-Louis où un habitant de la ville tricentenaire imputerait le revers de Mansour Faye à deux femmes célibataires.

Selon le Saint-Louisien, Mansour Faye aurait joué et perdu avec dans son attelage trois femmes célibataires.

"La première, Codou Thiam, qui était à la DER, s'est vue parachutée deuxième sur la liste, derrière Mansour Faye. Il l'a imposée à tout le monde", a-t-il balancé.



A l'en croire, la deuxième, Aminata Gueye, ancienne députée, dont le mariage avec Mansour Faye avait été annoncé avant d'être démenti, était aussi dans l'attelage. "Elle a été proclamée deuxième sur la liste nationale, au grand dam des inconditionnels qui étaient dans son sillage depuis fort longtemps".



Quid de Mary Teuw Niane qui a une base et très représentatif, avec un bon électorat ? "Il a été négligé et aurait été d'un grand apport au président Macky Sall. Mais l'on se rend compte que chaque personne qui a des bisbilles avec Mansour Faye, paye les pots cassés, alors qu'en politique, 1 plus 1 font deux", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Mary Teuw Niane est arrivé en 3ème position avec 6773 voix et 12,29% des suffrages derrière le vainqueur Benno Bokk Yakaar. Il a remercié ses partisans et compte poursuivre sur cette dynamique.





