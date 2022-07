Saint-Louis: Mansour Faye suspend sa caravane et rend visite aux accidentés de YAW. Dans la vieille cité Mansour Faye tête de liste départementale de la coalition BBY s'est rendu au centre hospitalier régional de Saint-Louis au chevet des blessés suite à un grave accident de la caravane de l'Inter coalition Yewi/Wallu dirigée par Abba Mbaye. Un accident survenu à la sortie de Gandon et qui a enregistré une vingtaine de blessés.

"Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et demande aux domou-ndar de prier pour eux.



Je réitère mon appel à une campagne calme. Sur ce, je demande aux chauffeurs de rester concentrer.



Nous sommes avec des jeunes et des femmes et notre responsabilité est engagée durant ce processus" a laissé entendre Mansour Faye.

