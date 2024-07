Saint-Louis : Pour escroquerie portant sur un terrain du Domaine national, P. I. Bâ mis aux arrêts Habitant à Saint-Louis et âgé de 33 ans, l’homme d’affaires P. I. Bâ va s’expliquer devant le juge, sur le délit d’escroquerie et convention sur un terrain du Domaine national. Les faits remontent au mois de mai 2022. Il a été assigné en justice à la suite d' une plainte de sa victime du nom de Kh. Niang, qui a donné procuration à la dame Nd. D. Kalloga, à la Division des investigations criminelles (Dic).

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2024 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

En effet, voulant acquérir une parcelle à usage d’habitation, Kh. Niang s’est approché de l’homme d’affaires P. I. Bâ, qui, dans un premier temps, lui a réclamé 5 millions, avant de réclamer une rallonge de 229 mille francs Cfa, pour des frais de mutation.



Le terrain était établi à Saint-Louis, plus précisément à Boudiouck. Mais entre-temps, Kh. Niang apprend que le site était litigieux. Kh. Niang demande à Bâ, de lui rembourser son argent, en portant plainte devant les pandores de la Brigade de recherches de Saint-Louis.



L’homme d’affaires avait promis de rembourser l’argent devant les pandores. Mais entre-temps, Kh. Niang apprend qu’il a été alpagué par la Dic. Sur ce, elle fait une procuration à la dame Kalloga, pour qu’elle porte plainte contre P. I. Bâ, qui était déjà arrêté dans une procédure de déblocage de compte.



Car P. I. Bâ se faisait passer pour le directeur d’une célèbre banque de la place. Il sera par la suite déféré au parquet.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook