Saint-Louis: Un responsable proche de Khalifa Sall, arrêté

Babacar Mbaye dit Aba, le responsable des partisans de khalifa Sall à Saint-Louis a été arrêté samedi et placé en garde-à-vue au commissariat Central de Saint-Louis.



Le journal « L’As » raconte que les policiers sont entrés, sans mandat dans le restaurant le «Mouquets», propriété des Mbaye, à la recherche d’un suspect. Les frères Mbaye leur ont opposé un niet. Il s’en est suivi des échanges aigres-doux. Le responsable politique Aba Mbaye et son frère gérant du restaurant le «Mouquets» ont été arrêtés et conduits au commissariat Central de Saint-Louis.



L’As ajoute que le maire de la Médina, Bamba Fall s’y est rendu pour tenter de les tirer d’affaire mais en vain. Babacar Mbaye dit Aba et son frères seront présentés au procureur ce lundi, pour entre autres délits, outrage à un agent, refus d’obtempérer et obstruction à une enquête de police.