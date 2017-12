Saint-Louis: Une collision fait 4 morts

La mort a encore frappé sur la Route nationale N°2. La collision entre un "7 places" et un minicar y a provoqué le décès de 4 personnes, 16 autres personnes blessées ont été évacuées à l’hôpital de Richard-Toll.



Cet accident s'est produit à hauteur de Kolona, village situé à environ 80 kilomètres de la ville de Saint-Louis. C'est tard dans la nuit que le choc a eu lieu, selon des témoins. Sur place, ce sont les carcasses de deux voitures complètement détruites, qui jonchent le sol. On y constate également les traces de l'accident, qui renseignent de la violence du choc.



Selon les témoins, la voiture "7 places" venait de Rosso Sénégal alors que le minicar provenait de la ville de Saint-Louis. Le choc a fait sur le coup 4 morts et occasionné 16 blessés, qui ont été évacués à l’hôpital de Richard-Toll où les corps des victimes ont été également déposés. Les témoins, trouvés sur place, ont déploré le comportement des chauffeurs, qui roulent sur cette route souvent à vive allure en violation des normes de sécurité.



L'un d'eux a d'ailleurs indiqué que les accidents sont récurrents dans cette zone où l'année dernière, un homme a été fauché sur les lieux de l'accident à pareille époque. Cette situation est contradictoire, car la Rn2 a été complètement réhabilitée il y a un peu moins de deux ans.