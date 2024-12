Saint-Louis : Vent d'espoir au procès spécial des 80 prévenus, les commerçants victimes se réjouissent du réquisitoire

Après les peines requises par le procureur aux personnes impliquées dans les affrontements survenues au marché Tendjiguène de Saint-Louis, lors de la campagne des Législatives et dont la délibération est fixée au 6 janvier 2025, les commerçants victimes lors de ces échauffourées, se réjouissent de ces décisions et espèrent que justice sera rendue au mois de janvier prochain. Devant des faits flagrants et diffusés sur les réseaux sociaux, l’espoir est plus que permis…Entretien.