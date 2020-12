Saint Louis: Visite de Chantier du PPCS, Oumar GUEYE constate avec satisfaction l’avancement des travaux.

Les travaux de construction de la digue de protection de la Langue de Barbarie ont repris, après une petite pause dùe à la pandémie de la Covid 19.Cette réalisation entre dans le cadre du Projet de protection côtière à Saint-Louis (Ppcs) et va coûter 10,5 milliards F CFA.



En marge du CRD sur le PNADT,le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, oumar Guéye porte-porte du gouvernement, accompagné d’une forte délégation, a visité le chantier du Projet de protection côtière à Saint Louis, ce mardi 8 janvier 2020. Il s’agit de la pose d’une digue de Protection d’une longueur de 2150 mètres pour protéger les habitants de la langue de Barbarie. Ce projet est financé par l’AFD à hauteur de 10,5 milliard de Francs. Sur place, Oumar Guèye, après avoir échangé avec l’entrepreneur en présence de Cheikh Issa Sall directeur de l’ADM, est heureux de constater avec satisfaction l’avancement des travaux.



« Ce projet d’une très grande envergure avait été annoncé en février 2018 par le Président Français Emanuel Macron, lors d’une visite qu’il avait effectuée à Saint-Louis en compagnie du Prési­dent Macky Sall et du président de la Banque mondiale », soutient le ministre.



Lancé par le ministre des collectivités territoriales, le 14 mars derniers, les travaux de cette digue de protection vont durer 12 mois.





