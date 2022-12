Saint-Louis / Visite de chantiers du Directeur du Crous: Assainissement, voirie, internet, ces maux qui demandent soins Le Directeur du Centre des oeuvres universitaire de Saint-Louis (CROUS), Dr. Ahmadou Bamba KA, a effectué une visite de chantiers au campus social. Accompagné des responsables du temple du savoir, le focus de cette visite a été placé entre autres sur le projet d’assainissement, les travaux de la voirie interne et la connexion internet notamment la couverture Wifi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Décembre 2022 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

En ce qui concerne l’assainissement, les travaux de génie civil et de réhabilitation de la station principale de pompage sont exécutés à 100%. A en croire M. Abou SY, chef du service régional de l’ONAS, les travaux d’électromécanique vont débuter dans les meilleurs délais après réception des équipements.



Concernant la voirie interne, le pavage de la chaussée et des bordures a été entièrement réalisé. Ainsi, l’entreprise KELIMANE, par l’intermédiaire de AGEROUTE, va incessamment entamer les seuls travaux qui restent à savoir les trottoirs.



S’agissant de la couverture du wifi, le projet est au stade terminal de déploiement des points d’accès qui sera suivi, et dans un bref délai, d’une phase de test du signal. A terme, tous les villages bénéficieront d’une bonne couverture wifi qui parallèlement va améliorer la qualité d’apprentissage et de recherche des étudiants, a fait savoir M Mouhamadou Moustapha Mbaye chef du service infrastructures et système d'information du rectorat.



A l’issue de la visite, le Directeur du Crous s'est dit très satisfait des avancées notées au niveau des chantiers. Néanmoins, il a invité les entreprises en charge des différents chantiers à finaliser les travaux dans les meilleurs délais pour l’amélioration du cadre de vie des étudiants sanarois.



Adama Sall (Saint-Louis)

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook