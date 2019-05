Saint-Louis: il tente de violer sa petite-fille, le grand-père prend 2 ans ferme Ce sont des faits invraisemblables qui se déroulés à Saint Louis. Un grand-père a tenté de violer sa propre petite-fille de 11 ans, rapporte "L’Observateur".

F.G.D a été sauvé par son frère, Mouhamed Diop. Et pourtant, souligne le journal, rien ne présageait de sa présence ce jour-là au domicile de son grand-père, Dembané Kane.



Le jeune Mouhamed a pourtant été alerté par les cris d’un enfant lorsqu’il s’approchait de la maison. Il rentre alors dans la demeure pour en avoir le cœur net. Mais il ne trouve rien d’anormal, les lumières de la chambre de son grand-père sont éteintes. Il décide alors de repartir, mais les cris résonnent encore une fois, il revient sur ses pas et allume la lumière de la chambre. Grande a été sa surprise de trouver son grand-père couché sur sa sœur, le pantalon baissé. Cette dernière apeurée court se réfugier derrière son frère.



Le grand-père supplie alors son petit-fils de ne pas le dénoncer, ce que ce dernier refusa catégoriquement.



A la barre du tribunal, Dembané Kane, pourtant pris en flagrant délit, a tenté de nier les faits. Quant à F.G.D, elle a réaffirmé les accusations, soulignant que son grand-père avait déjà enlevé son slip quand son frère est arrivé dans la chambre, et lui murmurait qu’elle était sa chérie.



Le parquet a toutefois requis la relaxe pour la tentative de viol, en l’absence de pénétration, mais a requis 5 ans de prison contre Dembané Kane pour détournement de mineure et pédophilie. Il a été finalement condamné à 2 ans de prison ferme.

