Saint-Louis : l’avenue ”Macky Sall’ fermée à la circulation du 2 au 4 avril

L’avenue du président Macky Sall (ex-général de Gaulle) sera fermée à la circulation ce mercredi 2 avril à 7 heures du matin au vendredi 4 avril à 14 h, pour des raisons liées à l’organisation du défilé marquant la fête de l’indépendance de notre pays, a annoncé la préfecture dans un communiqué reçu à l’APS.



Ce plan de circulation a été mis en place en raison de l’organisation du défilé du 4 avril marquant le 65ème anniversaire de l’accession du Sénégal à l’indépendance, qui va se tenir sur cette avenue.



Ainsi, les véhicules en provenance de l’Île pour rallier le quartier de Sor ont deux options à la sortie du pont Faidherbe, selon la source, notant qu’ils peuvent emprunter ‘’la corniche à gauche qui mène aux quartiers Marmiyal, Darou, pour rejoindre la RN2 au niveau du croisement ”Brioche Dorée” ou à travers les axes intérieurs du quartier Madina Marmiyal’’.



Il leur est aussi loisible, selon le communiqué, de prendre la droite pour aller vers le Lycée Charles de Gaulle et, arrivés à hauteur du Lycée Charles de Gaulle (station Total), ils peuvent bifurquer vers Angle TALL ou ils prennent l’avenue Mame Rawane Ngom à gauche jusqu’au croisement Coumba Dieng (station Shell), pour continuer vers Cité Niakh ou tourner à droite pour aller vers ISRA II.



Quant aux véhicules en provenance de Sor et voulant rallier l’Île, poursuit le texte de la préfecture, ils peuvent emprunter les mêmes axes que ceux énumérés ci-dessus



Les véhicules en provenance de Pikine Angle Tall peuvent continuer sur la RN2 jusqu’au rond-point Jet d’eau pour prendre le pont Faidherbe, et à partir du croisement Coumba Dieng, prendre l’avenue Mame Rawane Ngom jusqu’au Lycée Charles de Gaulle avant de tourner à droite pour aller vers le rond-point Jet d’eau pour prendre le Pont Faidherbe.



Ceux qui viendront de Khor (RN2), à hauteur du croisement ”Brioche Dorée”, peuvent prendre la droite pour rallier la corniche et déboucher au rond point Jet d’eau pour prendre le Pont Faidherbe.



Aps