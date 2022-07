Saint-Louis : la préservation du patrimoine culturel et historique réclamée Le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de préserver et de réhabiliter le patrimoine culturel et historique de Saint-Louis, dont le potentiel touristique de la zone polarisée doit être davantage valorisé avec la fonctionnalité d’un aéroport de classe internationale et l’amélioration des dessertes maritime, fluviale et routière par la réalisation, à terme, de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.

