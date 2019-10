Saint-Louis: les étudiants de l’UGB dans la rue, bloquent la Nationale 2 Les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis sont dans la rue depuis 11 h ce samedi matin. Selon la RFM qui donne l’information, ils ont brûlé des pneus et bloqué la Nationale 2.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2019 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

Ces étudiants disent ainsi contester contre l’affection de plus de 5000 étudiants cette année à l’université, alors que leurs revendications n’ont pas été prises en compte par les autorités de l’université.



Ils ont également évoqué la question des bourses et exigé que l’affaire Fallou Sène soit enfin élucidée.



La police qui est sur les lieux, s’est contentée de veiller au grain sans aucune intervention, souligne la même source.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos