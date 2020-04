Saint-Louis: plus que 2 cas de Covid-19, mais 41 personnes en quarantaine Il ne reste plus que 2 malades du coronavirus dans la région de Saint-Louis, tous les autres patients ayant été déclarés guéris et sortis de l’hôpital, selon la Rfm. Toutefois, 41 personnes sont encore mises en quarantaine dans différents hôtels de la place. Il s’agit de 31 pêcheurs venus de Joal et de personnes venant pour la plupart, de localités environnantes, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 14:06



